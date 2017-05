Oranje-Klubboss träumt von Robben-Verpflichtung

Arjen Robbens Vertrag bei den Bayern endet im Sommer 2018

Seine ersten Schritte im Profi-Geschäft machte Arjen Robben 2000 beim FC Groningen in seiner niederländischen Heimat. Knapp 17 Jahre später träumt man im Norden der Niederlande von einer Rückkehr des Bayern-Stars.

"Arjen hält warme Beziehungen mit uns und umgekehrt. Es ist klar, dass wir viel darüber gesprochen haben", erklärte Groningen-Chef Hans Nijland im Interview mit "RTV Noord" konfrontiert mit einer möglichen Rückkehr Robbens.

Und weiter: "Es wäre in der Tat ein absoluter Traum. Wenn Arjen bereit ist, dann ist er mehr als willkommen." Die Erwartungen an den 33-Jährigen Offensivspieler sind allerdings nicht gerade gering. Mit Robben in den Reigen würde Groningen den nächsten Schritt machen, erklärte Nijland.

"Ich weiß aber auch, dass Arjen noch immer sehr gut ist und im nächsten Jahr bei Bayern spielen wird", gestand Nijland ein. Es gebe jedoch immer einen Anfang und ein Ende und man "würde es lieben", wenn Robben nochmal etwas für den Verein tut.

Vor dem Start seiner Weltkarriere bestritt Arjen Robben 46 Ligapartien für Groningen und erzielte acht Treffer. Über die Stationen Eindhoven, Chelsea und Real Madrid landete der Rechtsaußen 2009 bei den Bayern, wo er seitdem in 167 Bundesligaspielen 89 Tore verbuchen konnte. Der Vertrag des Altstars läuft im Sommer 2018 aus.