Relegation: VfL-Duo fehlt - bangen um Kuba

Riechedley Bazoer fehlt dem VfL Wolfsburg in der Relegation

Der VfL Wolfsburg muss in der Relegation gegen den Zweitliga-Dritten auf Sebastian Jung und Riechedly Bazoer verzichten.

Jung fällt wegen muskulärer Probleme im Oberschenkel aus, wegen der er schon bei der 1:2-Niederlage beim Hamburger SV am Samstag ausgewechselt werden musste. Bazoer zog sich im Training am Sonntag eine Verletzung am Knie zu. Der Niederländer soll am Montag genauer untersucht werden, ein Einsatz in den beiden Partien gegen den Abstieg aus der Ersten Liga scheint aber ausgeschlossen.

Bazoer war in der Winterpause für rund zwölf Millionen Euro von Ajax Amsterdam zu den Wölfen gewechselt. Bei zwölf Einsätzen bereitete der 20-jährige Mittelfeldspieler ein Tor vor. Am letzten Bundesliga-Spieltag beim Hamburger SV (1:2) fehlte Bazoer gelbgesperrt.

Ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Jakub Błaszczykowski. Die erste Relegationspartie findet am Donnerstag (20:30 Uhr) in Wolfsburg statt.