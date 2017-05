Bayern-Jugend? "Erfolge vorprogrammiert"

Thomas Strunz lobt die "neue" Jugendarbeit des FCB

Der frühere Nationalspieler Thomas Strunz sieht Bayern München in der Jugendarbeit auf einem guten Weg.

"Es wurde in den vergangenen Jahren zu wenig Wert auf die Jugendarbeit gelegt, zu wenig modernisiert. Dies ändert sich ja jetzt", sagte Strunz gegenüber "transfermarkt.de" in Anspielung auf die großen Investitionen des Rekordmeisters in sein neues Nachwuchsleistungszentrum.

Strunz ergänzte: "Der Fokus beim FC Bayern hat sich wieder hin zur Jugend-Ausbildung gerichtet. Damit sind mit der Kraft, die dieser Verein hat, Erfolge und gute Spieler vorprogrammiert."

Dass die Münchner die führenden deutschen Ausbildungsklubs wie Schalke 04, Borussia Dortmund oder 1899 Hoffenheim überholen, sei "ausschließlich eine Frage der Zeit", erklärte Strunz.

Am 1. August nimmt das neue NLZ der Bayern seinen Betrieb auf. Rund 70 Millionen Euro investierte der Rekordmeister, der in den letzten Jahren im Nachwuchsbereich deutlich hinterherhinkte, in die Akademie.

Etwas überraschend erreichte die U19 des FCB in dieser Saison das Finale um die deutsche Meisterschaft. Am Montag (ab 19:30 im Liveticker) treffen die Bayern-Bubis in Dortmund auf die Junioren des BVB.