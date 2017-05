Medien: BVB denkt über Kruse nach

Ist Max Kruse ein Thema beim BVB?

Pierre-Emerick Aubameyang steht womöglich vor dem Abgang von Borussia Dortmund. Ein Nachfolge-Kandidat könnte aus der Bundesliga kommen. Max Kruse von Werder Bremen soll auf dem Zettel des BVB stehen.

Laut "Bild" könnte die Personalie Kruse insbesondere dann heiß werden, wenn Lucien Favre wie erwartet das Traineramt bei den Schwarzgelben übernimmt. Kruse und der Schweizer arbeiteten von 2013 bis 2015 äußerst erfolgreich bei Borussia Mönchengladbach zusammen.

Für Dortmund spricht aus Kruses Sicht zudem die Möglichkeit, Champions League zu spielen. Nur für einen Top-Klub soll der 29-Jährige bereit sein, Werder den Rücken zu kehren.

Eine Handhabe gegen möglichen Abwerbeversuche hätte Werder nicht. In Kruses noch bis 2019 laufenden Vertrag ist eine Ausstiegsklausel verankert. Die festgelegte Ablösesumme beträgt 15 Millionen Euro - für den BVB eine eher läppische Summe.

Kruse mauserte sich nach einer von privaten Fehltritten begleiteten Durststrecke in den letzten Monaten an der Weser wieder zum Top-Spieler. In der Rückrunde erzielte der früher Nationalstürmer 13 Treffer.

Dem Vernehmen nach hat der Linksfuß auch eine hochdotierte Offerte aus der chinesischen Super League vorliegen. Diese reizt ihn offenbar allerdings wegen seines sportlichen Ehrgeizes nicht.