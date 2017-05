Rebbe: "Sind uns der Verantwortung bewusst"

Andries Jonker und Olaf Rebbe wollen den Klassenerhalt mit dem VfL Wolfsburg klar machen

Sportdirektor Olaf Rebbe hat vor dem ersten Relegationsspiel am Himmelfahrtstag gegen den Zweitliga-Dritten Eintracht Braunschweig auf die Bedeutung dieser beiden K.o.-Spiele für den VfL Wolfsburg hingewiesen.

"Der Klassenerhalt ist für uns immens wichtig. Da muss ich nicht um den heißen Brei herumreden", sagte der 39-Jährige.

Rebbe setzt darauf, dass seine Mannschaft nach der 1:2-Niederlage am 34. Spieltag beim Hamburger SV den Ernst der Lage endgültig begriffen hat: "Jeder Einzelne wird sich auf dem Platz zerreißen - für die Mannschaft, für den Verein, für die Fans, für sich selbst. Wir alle sind uns der Verantwortung bewusst."

Die #Wölfe sind im Kurztrainingslager in De Lutte eingetroffen. pic.twitter.com/8bhsztir5K — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 22. Mai 2017

Das kurzfristig anberaumte Trainingslager in den Niederlanden, so Rebbe weiter, diene der Beruhigung der Situation. "In anderer Umgebung fällt es etwas leichter das Drumherum, das in dieser Konstellation zweifelsohne ganz besonders ist, auszublenden", äußerte der Nachfolger von Klaus Allofs.

Die Niedersachsen spielen seit 20 Jahren in der Bundesliga. Anlässlich dieses Jubiläums sind am 10./11. Juni umfangreiche Feierlichkeiten in Wolfsburg geplant.