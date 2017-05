Jäger wechselt von Altach nach Nürnberg

Lukas Jäger (links) gegen Austrias Kayode setzt seinen nächsten Karriereschritt

Mittelfeldspieler Lukas Jäger verlässt nach fünf Profi-Jahren seinen Stammverein SCR Altach und heuert beim deutschen Zweitligisten 1. FC Nürnberg an.

"Ich konnte in Altach eine tolle Entwicklung machen und möchte nun den nächsten Schritt in meiner Karriere gehen", kommentiert Jäger den Wechsel. Der 23-Jährige hat beim Club einen Vertrag bis Sommer 2020 unterschrieben.

Wichtige Karriereschritte hatten beim 1. FC Nürnberg mit Guido Burgstaller und Alessandro Schöpf zuletzt ja auch zwei ÖFB-Teamspieler gemacht, die mittlerweile beim FC Schalke 04 teilweise für Furore sorgen. Mit Georg Margreitter steht noch ein weiterer Österreicher beim Club unter Vertrag.

In der laufenden Saison war Jäger für Altach 33 Mal im Einsatz. Kommenden Donnterstag muss er gegen die SV Ried aufgrund seiner neunten Gelben Karte zusehen. Seinen Abschied aus dem "Ländle" wird er also am Sonntag im letzten Meisterschaftsspiel der Saison der Altacher bei RB Salzburg feiern.

Bei Nürnberg ist Jäger bereits der vierte Neuzugang für die kommende Saison. "Er ist ein gut ausgebildeter junger Profi, der sowohl in der Verteidigung als auch im Mittelfeld spielen kann und mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist", erklärt Andreas Bornemann, Vorstand Sport beim Club. "Wir freuen uns, dass seine Verpflichtung geklappt hat, nachdem wir ihn in den letzten Monaten intensiv beobachtet haben."

Mehr dazu:

>> alle Profispiele Lukas Jäger

red