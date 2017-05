Scheitert Selkes Werder-Wechsel?

Davie Selke möchte von RB Leipzig zu Werder Bremen wechseln

Stürmer Davie Selke will von RB Leipzig zu Werder Bremen wechseln, die Grün-Weißen wollen den 22-Jährigen zurück an die Weser lotsen - allerdings nicht um jeden Preis.

Laut "Bild"-Informationen liegen Leipzig und Werder in den Ablöseverhandlungen aktuell zwei Millionen Euro auseinander. Während der Vizemeister für seinen Reservespieler gerne zehn Millionen Euro kassieren würde, wollen die Bremer nur acht zahlen.

"Davie ist bei uns ein besserer Fußballer geworden. Das möchten wir berücksichtigt wissen", kommentierte RB-Sportdirektor Ralf Rangnick die zähen Verhandlungen. Sein Bremer Gegenpart Frank Baumann bezeichnete die Gespräche als "nicht ganz so leicht". Der Ex-Profi weiter: "Wir sind noch ein Stück auseinander. Es hängt damit zusammen, was wir ausgeben wollen und was die andere Seite sich vorstellt. Aber wir müssen sehen, dass wir uns annähern."

Endlos lange wird sicher Poker allerdings offenbar nicht mehr hinziehen. Selke selbst hat sich dem Bericht des Blattes zufolge ein Ultimatum für einen Vereinswechsel bis zum 16 Juni gesetzt. Dann beginnt die U21-Europameisterschaft in Polen, an der Selke teilnimmt.

Der Angreifer möchte seine Zukunft bis dahin klären, um im Anschluss an das Turnier bei seinem neuen Klub die komplette Vorbereitung mitmachen zu können.

Werders startet am 2. Juli ins Training für die neue Saison - dann mit Rückkehrer Selke? "Ob sich das erfüllen lässt, werden wir sehen", erklärte Baumann.