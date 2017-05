Medien: Tuchel stellt die Vertrauensfrage

Thomas Tuchel ist beim BVB weiterhin umstritten

Die Zukunft von Thomas Tuchel bei Borussia Dortmund ist weiter ungeklärt. Das Tischtuch mit der Vereinsführung ist zerschnitten, das Verhältnis zur Mannschaft angeblich zerrüttet. Einige Profis stehen allerdings offenbar weiterhin hinter dem umstrittenen Coach.

Laut Informationen der "Sport Bild" gab es bereits Anfang Mai vor dem Bundesligaspiel beim FC Augsburg (1:1) eine Ansprache Tuchels in der Kabine. Der 43-Jährige entschuldigte sich demnach beim Team für den Zwist zwischen ihm und den Klub-Bossen.

Zudem stellte Tuchel die Vertrauensfrage. Auf die Frage, ob einzelne Spieler ein Problem mit ihm und seinem Trainer-Stab hätten, meldete sich dem Bericht zufolge niemand.

Wie das Blatt weiter schreibt, geht in Bezug auf Tuchel allerdings ein Graben durch die Mannschaft. Einige Profis kommen mit der schroffen Art des Klopp-Nachfolgers nicht klar, beschwerten sich über ihn bei den Verantwortlichen. Andere Akteure hingegen sehen Tuchel auf persönlicher Ebene zwar ebenfalls kritisch, schätzen aber seine analytischen und taktischen Fähigkeiten dafür umso mehr.

Ergebnisoffene Gespräche?

Eine Trennung zwischen Klub und Trainer scheint dennoch unausweichlich. Unabhängig vom Ausgang des DFB-Pokalfinals am Samstag gegen Eintracht Frankfurt sollen Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Co. den Abschied von Tuchel beschlossen haben. Die für Dienstag oder Mittwoch nach dem Finale anberaumten Gespräche, so die "Sport Bild", seien nur vermutlich nur dem Anschein nach "ergebnisoffen", wie Watzke zuletzt betonte.

Problematisch gestaltet sich offenbar die Nachfolgersuche: Mit Diego Simeone (Atlético Madrid) und Ex-PSG-Coach Laurent Blanc sollen Watzkes Favoriten bereits abgesagt haben. Bei Lucien Favre (OGC Nizza) stünden noch Ablöseverhandlungen mit seinem jetzigen Arbeitgeber an.