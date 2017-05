HSV-Retter Waldschmidt schnürt Viererpack

Luca Waldschmidt erzielt im Testspiel gegen Büsum vier Treffer für den HSV

Der Hamburger SV hat sich nach dem Klassenerhalt in der Bundesliga im Test beim Kreisligisten TSV Büsum keine Blöße gegeben.

Der HSV gewann souverän mit 19:1 (10:1), Retter Luca Waldschmidt erzielte vier Treffer. Der Stürmer hatte am Samstag das Siegtor zum 2:1 (1:1) gegen den VfL Wolfsburg erzielt und die Hamburger am letzten Spieltag vor der Relegation bewahrt.

Erfolgreicher als Waldschmidt war nur Bakery Jatta mit fünf Toren. Trainer Markus Gisdol setzte im Stadion am Rosengrund auch Jann-Fiete Arp ein, der zuletzt bei der U17-EM mit sieben Treffern für Furore gesorgt hatte. Das Sturmjuwel traf zum 14:1. Der HSV tritt am Donnerstag im letzten Spiel vor der Sommerpause beim MTV Leck gegen eine Nordfrieslandauswahl an.

Aufstellung HSV: Mickel – Diekmeier (63.Pfeiffer), Santos (73.Opoku), Holtby (48. Arp), Gregoritsch (63.Stark), Walace (73.Drawz), Waldschmidt (73. Ronstadt), Janjičić, Jatta, Porath (46. Köhlert), Knost (46. Behounek)

Tore: 1:0 Blohm (5.), 1:1 Jatta (6.), 1:2 Waldschmidt (14.), 1:3 Jatta (15.), 1:4 Gregoritsch (20.), 1:5 Waldschmidt (21.), 1:6 Porath (26.), 1:7 Holtby (32.), 1:8 Jatta (37.), 1:9 Waldschmidt (44.), 1:10 Gregoritsch (45.), 1:11 Gregoritsch (49.), 1:12 Gregoritsch (58.), 1:13 Waldschmidt (60.), 1:14 Arp (77.), 1:15 Stark (78.), 1:16 Jatta (80.), 1:17 Pfeiffer (84.), 1:18 Jatta (85.), 1:19 Köhlert (90.)