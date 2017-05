Monaco schnappt sich Belgien-Juwel

Youri Tielemans wechselt zur AS Monaco (Quelle: Facebook/asmonaco)

Bereits in den vergangenen Wochen wurde Belgiens Supertalent Youri Tielemans vom RSC Anderlecht immer wieder in Verbindung mit der AS Monaco gebracht. Am Mittwochabend vermeldete der französische Meister Vollzug.

Beim frisch gekürten französischen Meister unterzeichnet Tielemans, der als bester belgischer Spieler seiner Generation gilt, einen Vertrag bis 2022. "AS Monaco ist ein Verein, der auf junge Spieler setzt und mit seinem ambitionierten Projekt wieder zurück an die europäische Spitze kehren will," sagte der belgische Neuzugang bei seiner Präsentation im Fürstentum.

Außerdem habe er bei der Nationalmannschaft von seinem Teamkollegen und ehemaligen Monaco-Stürmer, Yannick Carrasco, der vor seinem Wechsel zu Atlético Madrid von 2011 bis 2015 bei den Monegassen kickte, nur positives über den Klub gehört. "All diese Faktoren haben mich ermutigt, mich für Monaco zu entscheiden. Ich bin sehr glücklich hier zu sein. Ich werde nun alles tun, um mich hier noch weiter zu entwickeln und dem Verein das Vertrauen, das er in mich setzt zurück zu zahlen."

🖊 L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Youri Tielemans jusqu’en 2022 !!! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/BcMOexXCnG — CHAMPIONS 🏆 (@AS_Monaco) 24. Mai 2017

Der 20-Jährige soll in der Vergangenheit auch immer noch auf dem Zettel von Borussia Dortmund gestanden haben, um die von İlkay Gündoğan hinterlassene Lücke im zentralen Mittelfeld zu schließen. Inzwischen hat der BVB allerdings mit der Verpflichtung des Gladbachers Mahmoud Dahoud in der kreativen Schaltzentrale für die kommende Spielzeit aufgerüstet.

Auch Klub-Boss Vadim Vasilyev zeigte sich stolz, dass man Tielemans ins Fürstentum lotsen konnte: "Youri hat die belgische Meisterschaft gewonnen und ist zum besten Spieler der Saison gewählt worden. [...] Er wurde von sehr vielen großen europäischen Klubs umworben, aber er hat sich für die AS Monaco entschieden, um sich weiter zu entwickeln. Wir sind sehr glücklich, weil dieser Wechsel die Attraktivität unseres Klubs noch einmal anhebt und unser Projekt mit der Arbeit, die wir hier leisten, bestätigt."

Der für sein Alter schon erstaunlich reife Tielemans spielte sich in den letzten Jahren in die Notizbücher aller Top-Klubs. Neben Monaco und dem BVB sollen vor allem Atlético Madrid, Chelsea und Olympique Lyon ihre Fühler nach dem belgischen Nationalspieler ausgestreckt haben.

Ravi de faire partie de cette équipe l'année prochaine! ⚪🔴 Thrilled to be a part of this team next year! ⚪🔴 @AS_Monaco pic.twitter.com/kqjV5O76aH — Youri Tielemans (@ytielemans) 24. Mai 2017

Mit seinen zarten zwanzig Lenzen bringt Tielemans bereits die große Erfahrung von 139 Einsätzen in Belgiens höchster Spielklasse und 36 Spielen in europäischen Wettbewerben mit. In der vergangenen Spielzeit war der Youngster in 37 Partien an 26 Toren (13 Treffer + 13 Vorlagen) direkt beteiligt.