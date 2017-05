St. Pauli verpflichtet Schoppenhauer

Clemens Schoppenhauer verstärkt den FC St. Pauli

Der FC St. Pauli hat sich mit Clemens Schoppenhauer verstärkt. Der Innenverteidiger wechselt vom Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers ans Millerntor und erhält einen Zweijahresvertrag bis Juni 2019.

"Wir freuen uns, mit Clemens einen Innenverteidiger verpflichtet zu haben, der voll in unser Anforderungsprofil passt. In den Gesprächen wurde sehr schnell klar, dass Clemens nicht nur sportlich, sondern auch charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft passen wird", schwärmte Sportchef Andreas Rettig.

Auch Schoppenhauer äußerte sich begeistert: "Der Wechsel ist eine große Sache für mich. St. Pauli hat tolle Fans, ist ein traditionsreicher Klub, der national wie international bekannt ist. Ich komme in einen gewachsenen Verein mit professionellen Strukturen und will hier weiter dazu lernen, mich in der 2. Liga etablieren und hier durchsetzen".

In der abgelaufenen Spielzeit absolvierte der 25-Jährige in der 2. Bundesliga insgesamt 31 Einsätze im Würzburg-Dress.