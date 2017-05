Offiziell: Valverde wird neuer Barça-Trainer

Bringt Ernesto Valverde die Blaugrana wieder auf Kurs?

Ernesto Valverde wird wie erwartet neuer Trainer beim FC Barcelona. Der 53-Jährige habe einen Vertrag für zwei Spielzeiten unterschrieben, teilte der Verein am Montagabend mit.

Bereits seit Wochen war in Spanien spekuliert worden, dass der bisherige Coach von Athletic Bilbao zu den Katalanen wechseln könnte. Valverde tritt nun die Nachfolge von Luis Enrique an, der in Barcelona zum Saisonende auf eigenen Wunsch aufhört.

Barça-Präsident Josep Bartomeu lobte den neuen Mann an der Seitenlinie in höchsten Tönen: "Valverde besitzt die Fähigkeiten, das Urteilsvermögen, das Wissen und die nötige Erfahrung. Er fördert junge Spieler und besitzt eine Vergangenheit im Verein. Ernesto ist ein akribischer Arbeiter", so der 54-Jährige.

In seiner Profikarriere stand Valverde bereits beim FC Barcelona unter Vertrag.