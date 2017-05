Sturm-Juwel auf dem Sprung nach Wolfsburg

Nany Dimata ist auf dem Sprung nach Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg treibt die Planungen für die kommende Saison mit Hochdruck voran. Nachdem die Niedersachsen kurz vor der Verpflichtung von Herthas Anthony Brooks stehen, soll auch der Transfer eines belgischen Sturm-Juwels feststehen.

Wie die für gewöhnlich gut informierte "Wolfsburger Allgemeine" am Dienstag berichtet, steht der Transfer von Nany Dimata kurz bevor. Der 19-jährige Belgier steht noch bei KV Oostende unter Vertrag, soll aber "zeitnah" bei den Wölfen unterschreiben, heißt es.

Neben dem VfL war in der Vergangenheit auch dem Hamburger SV und Werder Bremen Interesse an dem jungen Stürmer nachgesagt worden. Die Ablösesumme soll bei ca. zehn Millionen Euro liegen.

Weiteres Duo auf dem Zettel?

Dimata steht seit Sommer 2016 in Oostende unter Vertrag und erzielte in seiner ersten Profisaison 14 Tore in 34 Pflichtspielen. Erstmals auf sich aufmerksam machte der Youngster in der U19-EM-Qualifikation, in der er für die belgische Auswahl in fünf Partien fünf Mal einnetzte.

Neben Dimata stehen laut "WAZ" auch der brasilianische Rechtsverteidiger William (Porto Allegre) und der französische Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou (Paris Saint-Germain) auf der Wunschliste der Niedersachsen. An Zagadou soll zudem auch Borussia Dortmund interessiert sein.