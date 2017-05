Wolfsburg spendiert Bratwurst und Freibier

Nach geglücktem Klassenerhalt gibt es Freibier für VfL-Fans

Der VfL Wolfsburg lädt seine Anhänger nach dem geglückten Klassenerhalt in der Relegation gegen Eintracht Braunschweig am Dienstag zu einem "Dankeschön" ein. Das Fanfest steigt ab 18 Uhr auf dem Platz zwischen der Gegengerade der Arena und den Trainingsplätzen am VfL-Center.

"Für die kulinarische Rund-um-Versorgung der Fans ist gesorgt, so gibt es neben ausreichend Bratwurst auch Pommes Frites, Softgetränke und natürlich Freibier für alle", teilte der Klub mit.

Ein Dankeschön an die Fans! Grillen an der Volkswagen Arena ➡️ https://t.co/gquq1j81xB pic.twitter.com/dEAZH5XoTj — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) 30. Mai 2017

Sollte der Saisonausklang unter freiem Himmel wegen des Wetters ins Wasser fallen, werden die Räumlichkeiten in der Halle09 geöffnet. Die Wölfe hatten sich im Hin- und Rückspiel jeweils mit 1:0 gegen den Zweitligisten aus Braunschweig durchgesetzt und gehen nächste Saison damit in ihr 21. Bundesliga-Jahr in Serie.