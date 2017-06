Kohlmann wird Co-Trainer bei Holstein Kiel

Kohlmann war 2014 von Union Berlin zu den Störchen gewechselt

Holstein Kiels langjähriger Verteidiger Patrick Kohlmann wird zur neuen Saison als Co-Trainer beim Zweitliga-Aufsteiger weiterarbeiten. Dies gaben die Norddeutschen am Freitag bekannt.

"Wir freuen uns natürlich sehr, dass Patrick nun auch in anderer Funktion für die KSV Holstein tätig sein wird. Er wird das bestehende Trainerteam als zusätzlicher Co-Trainer unterstützen. Patrick besitzt in Mannschaft und Verein eine sehr hohe Akzeptanz und ist als Spieler stets ein Vorbild gewesen. Er wird auch in seiner neuen Funktion eine wichtige Rolle bei uns spielen", erklärte Sportchef Ralf Becker.

Der 34 Jahre alte Abwehrspieler war 2014 von Union Berlin zu den Schleswig-Holsteinern gewechselt.