FCB-Trio zurück im Mannschaftstraining

Manuel Neuer und David Alaba sind wieder im Training

Manuel Neuer und David Alaba sind gut eine Woche vor dem Liga-Start gegen Bayer Leverkusen wieder ins Mannschaftstraining des deutschen Meisters aus München eingestiegen. Das berichtet die "Bild" am Donnerstag.

Der neue Bayern-Kapitän Neuer hatte sich in der vergangenen Saison im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Real Madrid im April einen Mittelfußbruch zugezogen und war seitdem nicht mehr einsatzfähig gewesen.

Alaba war vergangene Woche beim Audi Cup ausgewechselt worden und hatte mit einer Hüftprellung und muskuläre Probleme zu kämpfen.

Auch Arjen Robben kehrte nach seiner in der Sommerpause erlittenen Wadenverletzung ins Mannschaftstraining des deutschen Rekordmeisters zurück. Ob der Niederländer am Samstag beim DFB-Pokalspiel in Chemnitz zum Kader gehören wird ist noch offen.

Weiterhin nicht im Training waren die verletzten Thiago, Neuzugang James, Javi Martínez und Juan Bernat.