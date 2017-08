S04-Boss Tönnies gesteht Fehler mit Weinzierl

Clemens Tönnies und Markus Weinzierl: Das ging nicht gut

Clemens Tönnies, Aufsichtsratsvorsitzender des Bundesligisten Schalke 04, baut langfristig auf den neuen Trainer Domenico Tedesco.

"Wir haben extra einen jungen Trainer genommen, damit er die Möglichkeit hat, bei uns alt zu werden", sagte der 61-Jährige gegenüber "Sky Sport News HD": "Er hat den Trainerjob von der Pike auf gelernt. Er hat uns total überzeugt."

Zu Tedescos Entscheidung, Weltmeister Benedikt Höwedes nach sechs Jahren als Schalker Kapitän abzusetzen, wollte sich Tönnies nicht weiter äußern. "Mir hat die Argumentation gefallen, sie war schlüssig. Deswegen habe ich das nicht zu kommentieren", sagte er.

Zudem räumte der Aufsichtsratsvorsitzende auch Fehler ein. "Christian Heidel und ich haben uns mit Markus Weinzierl vertan. Umso bemerkenswerter, dass wir einen ruhigen Umbruch vollzogen haben", sagte er.

Den umworbenen Leon Goretzka will Schalke so lange wie möglich an den Verein binden. "Wir werden alles dafür tun, Leon zu behalten", sagte Tönnies. In der Sommerpause kamen immer wieder Gerüchte auf, dass der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler von europäischen Top-Klubs gejagt wird. Auch der deutsche Meister Bayern München soll interessiert gewesen sein. Bayern-Präsident Uli Hoeneß erklärte auf Nachfrage jedoch, dass man in München in diesem Sommer keine Transfers mehr einfädeln werde.