Mainz bindet U19-Nationalspieler

Bote Baku bindet sich bis 2020 in Mainz

Der FSV Mainz 05 hat Bote Baku aus der eigenen Talentschmiede mit einem langfristigen Profivertrag ausgestattet. Der deutsche U19-Juniorennationalspieler mit kongolesischen Wurzeln unterzeichnet bis 2020 am Bruchweg.

Baku rückte erst im Sommer von den A-Junioren in den Kader der zweiten Mannschaft der 05er auf. In der Regionalliga Südwest stand das Talent auf Anhieb in allen drei bisherigen Partien von Beginn an auf dem Feld. Der variable Youngster kann auf der rechten Außenbahn nahezu alle Positionen bekleiden.

FSV-Sportvorstand Rouven Schröder findet nur lobende Worte für das Eigengewächs und deutet die Richtung an, in die es für Baku gehen soll: "Er ist in seiner gesamten Entwicklung auf einem sehr guten Weg, daher werden wir ihn nun nach und nach in den Profibereich eingliedern, auch wenn seine kurzfristige sportliche Heimat zunächst unsere U23 bleibt."