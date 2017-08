Wolfsburg: Platzprobleme vor Uduokhai-Debüt

Felix Uduokhai wechselte vor der Saison von 1860 München zum VfL

U20-Nationalspieler Felix Uduokhai wird beim VfL Wolfsburg zum Ligastart am Samstag gegen Borussia Dortmund gleich zu seinem Erstliga-Debüt kommen. Den Youngster erwartet ein holpriges Geläuf.

Der 19-Jährige erhielt von seinem Trainer Andries Jonker eine Einsatzgarantie und soll gegen den BVB den am Oberschenkel verletzten Innenverteidiger John Anthony Brooks ersetzen. "Felix wird spielen, und er wird es gut machen", sagte der Coach.

Zugleich warnte der Niederländer davor zuviel auf den Gegner zu schauen. "Wir müssen mehr an uns denken und an die Spieler, die uns zur Verfügung stehen", so Jonker, der den Start kaum noch abwarten kann: "Ein Auftakt gegen Dortmund ist immer etwas Besonderes. Ich freue mich schon sehr darauf."

Die Vorfreude wird ein wenig durch die Platzprobleme in Wolfsburgs Heimspielstätte getrübt. Zuletzt hatte ein massiver Pilzbefall das Spielen in der VW-Arena unmöglich gemacht, das abschließende Testspiel gegen den AC Florenz musste aus diesem Grund im anliegenden AOK-Stadion ausgetragen werden. Dies droht am Samstag selbstverständlich nicht, dennoch kündigte VfL-Manager Olaf Rebbe bereits an, dass "der Rasen in der Volkswagen Arena noch nicht perfekt" sei.