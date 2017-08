Burgstaller will Goretzka "ins Grübeln" bringen

Guido Burgstaller (r.) blickt optimistisch in die neue Saison

Wie lange läuft Leon Goretzka noch in Königsblau auf? Wenn es nach Schalke-Angreifer Guido Burgstaller geht, soll der Mittelfeldspieler noch ziemlich lange bleiben. Er will den Confed-Cup-Sieger zumindest zum Nachdenken bringen.

"Leon ist enorm wichtig für uns – nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits. Ein guter Typ! Ich verstehe mich sehr gut mit ihm", erzählte Burgstaller der "Bild" und forderte: "Wir als Mannschaft müssen eine gute Saison spielen, damit er zumindest ins Grübeln kommt, hier zu verlängern."

Allzu unrealistisch erscheint dem Österreicher ein Goretzka-Verbleib nach eigenem Bekunden nicht. Dennoch: "Wir machen es ihm extrem schwer, weil wir eine gute Truppe sind. Die kann er fast nicht verlassen – zu viele Kumpels. Wir hoffen alle, dass er sich für uns entscheidet."

Vorfreude auf Leipzig

Dem Liga-Auftakt gegen RB Leipzig am Samstagabend blickt der Angreifer derweil optimistisch entgegen. "Ich denke, wenn wir konzentriert und zu 100-prozentig fokussiert sind, dann können wir gerade vor heimischer Kulisse jeden schlagen", so Burgstaller.

Nichtsdestotrotz erwartet er eine ausgeglichene Partie: "Es wird wahrscheinlich wieder ein enges Spiel, das haben schon die beiden Spiele in der letzten Saison gezeigt. Wir gehen alle hoch motiviert und gut vorbereitet in das Spiel und wollen natürlich mit drei Punkten in die Saison starten."

Hohe Ansprüche

Schalkes Top-Torjäger der letzten Saison will seine starken Leistungen aus der vergangenen Rückrunde in der kommenden Spielzeit bestätigen. Neun Treffer gelangen dem Angreifer seit seinem Wechsel im vergangenen Winter vom 1. FC Nürnberg ins Ruhrgebiet.

Angst angesichts des hohen Drucks zu verkrampfen, hat der österreichische Nationalspieler nicht: "Ich habe ja selber hohe Ansprüche an mich, will so weitermachen wie zuletzt. Ich habe gezeigt, dass ich es kann, und bin deswegen ganz entspannt."

Neben seinen persönlichen Zielen hat der 28-Jährige natürlich auch die Teamziele im Blick und die lauten: Europa-League-Qualifikation. "Da brauchen wir nicht drumherum zu reden: Die Europa League sollte das Mindestziel sein. Das ist unser Anspruch", stellte Burgstaller klar.