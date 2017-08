Harnik beschert 96 gelungenes Bundesliga-Comeback

Martin Harnik erzielte den ersten Treffer für Hannover 96 nach dem Bundesliga-Aufstieg

Erfolgreiches Bundesliga-Comeback für Hannover 96, missglücktes Debüt für Sandro Schwarz: Der Aufsteiger aus Niedersachsen hat durch ein 1:0 (0:0) beim FSV Mainz einen Einstand nach Maß in die neue Saison gefeiert - und sich dabei als Spielverderber für die Gastgeber erwiesen. Der neue Trainer Schwarz, Nachfolger des nach der vergangenen Runde entlassenen Martin Schmidt, musste bei seinem ersten Auftritt als Bundesliga-Coach gleich eine bittere Niederlage hinnehmen.

Vor 28.279 Zuschauern besiegelte Martin Harnik (73.) den Auswärtscoup von Hannover, die damit seit acht Jahren in Bundesliga-Auftaktpartien ungeschlagen sind. Schwarz (38), zuvor Übungsleiter der zweiten FSV-Mannschaft und einst selbst Profispieler, stellte vier Neuzugänge in seine Startaufstellung.

Der vom VfB Stuttgart gekommene Spielmacher Alexandru Maxim führte sich auch gleich gut ein, als er mit einer Flanke Stefan Bell bediente. Doch der Ersatz-Kapitän köpfte knapp neben das 96-Gehäuse (6.). Die Mainzer begannen forsch und setzten Hannover gleich unter Druck.

"Ich finde, dass wir es in der 1. Halbzeit sehr gut gemacht haben. Wir sind nie in Gefahr geraten", resümierte der FSV-Coach hinterher. Allerdings sei seine Mannschaft im zweiten Durchgang "nicht mehr so dominant" gewesen.

Schiri Brych kämpft mit Rudelbildungen

Erschwerend für die Gäste kam hinzu, dass die eigenen Fans aus Protest gegen die Vereinspolitik von Klub-Boss Martin Kind über die gesamte Spielzeit schwiegen. Auf einem großen Transparent war zu lesen: "Kind muss weg!"

Das hatten wir uns anders vorgestellt ... #Mainz05 verliert zum #Bundesliga-Auftakt zu Hause gegen @Hannover96 mit 0:1. pic.twitter.com/lwG643XLHe — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) 19. August 2017

Schiedsrichter Felix Brych hatte besonders in der ersten Halbzeit Mühe, die hektische und hitzige Partie zu beruhigen. Vor allen Dingen Hannover unterband die Angriffsbemühungen des FSV immer wieder mit harten Aktionen, die des Öfteren Rudelbildungen zur Folge hatten.

96 verlegt sich aufs Konterspiel

Nach einer guten halben Stunde war es dann Philipp Tschauner, der den Aufsteiger vor einem Rückstand bewahrte. Der Keeper parierte aus wenigen Metern einen Schuss von Mainz-Stürmer Yoshinori Muto. Der in der Vorbereitung so überzeugende Japaner Muto hatte zuvor auch einen groben Patzer von Florian Hübner nicht nutzen können (18.)

Das Gäste-Team von Trainer André Breitenreiter verlegte sich zunächst aufs Kontern. Ein abgeblockter Weitschuss von Pirmin Schwegler (16.) war noch die gefährlichste Aktion der Niedersachsen im ersten Abschnitt.

Nach dem Wechsel forcierte Mainz erneut den Druck. Doch erst einmal bewahrte der neu verpflichtete Mainz-Keeper René Adler sein Team vor einem Rückstand, als er gegen den frei auf ihn zulaufenden Felix Klaus (58.) rettete. Fast im Gegenzug köpfte de Blasis frei am 96-Gehäuse vorbei. Doch Harnik sorgte für die überraschende Führung der Gäste, als er aus elf Metern Adler überwand.