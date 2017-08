Lewandowski schimpft über Bayern-Vorbereitung

Robert Lewandowski sieht die Bayern-Vorbereitung kritisch

Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München hat die durchwachsene Leistung beim 3:1-Auftaktsieg in der Bundesliga gegen Bayer Leverkusen mit der suboptimalen Vorbereitung des Rekordmeisters begründet.

"In der Vorbereitung hatten wir keine Zeit für Training. Es gab Reisen, viele Freundschaftsspiele. Das hilft nie!", sagte der Pole laut "Bild" im Hinblick auf die Asien-Reise der Münchner.

In naher Zukunft erwartet Lewandowski jedoch eine Leistungssteigerung seines Teams. "Jetzt hatten wir zwei Wochen – und nächste Woche noch eine – in denen wir das trainieren konnten, was wir in der Vorbereitung nicht trainiert haben."

Die Bayern waren vom 16. bis 28. Juli in Fernost unterwegs gewesen. In China und Singapur absolvierte der FCB Testspiele gegen Arsenal (2:3 i.E.), den AC Milan (0:4), Chelsea (3:2) sowie Inter (0:2).

Die PR- und Marketing-Tour brachte dem deutschen Branchenprimus Einnahmen in Höhe von 14 Millionen Euro ein. Zudem vereinbarte der Klub strategisch wichtige Kooperationen auf dem asiatischen Markt.