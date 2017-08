Für Rekordsumme: 96 holt Kazan-Knipser

Jonathas stürmt künftig für Hannover 96

Hannover 96 hat Nägel mit Köpfen gemacht und sich die Dienste des brasilianischen Stürmers Jonathas gesichert. Der 28-Jährige kommt vom russischen Klub Rubin Kazan und unterschreibt für drei Jahre.

Jonathas Cristian de Jesus Maurício, der in dieser Saison in Russland bereits vier Treffer in fünf Partien erzielte, steigt bereits am Dienstag ins Training auf und läuft für 96 künftig mit der Nummer neun auf.

"Jonathas erfüllt alle Kriterien, die uns bei einem Stürmer wichtig sind. Er ist physisch sehr präsent, beidfüßig und kopfballstark. Egal, wo er unter Vertrag stand, er hat immer seine Tore gemacht. Und genau das erwarten wir nun auch in Hannover von ihm", lobte 96-Manager Horst Heldt den neuen Mann.

Jonathas ergänzte: "Ich freue mich sehr, dass der Wechsel zu Hannover 96 geklappt hat. Nach vielen Stationen in meiner Karriere möchte ich gern in Hannover sesshaft werden. Mein Ziel ist es, mit dem Klub erfolgreich den Klassenerhalt zu sichern und der Mannschaft mit meinen Toren zu helfen. Ich habe mich bereits mit meiner neuen Mannschaft beschäftigt und nur Gutes gehört. Das Team hat einen tollen Zusammenhalt."

Die Ablöse für den Offensivmann wird auf neun Millionen Euro geschätzt. Der bislang teuerste Einkauf war Joselu, der 2014 für fünf Millionen Euro von 1899 Hoffenheim gekommen war.

In seiner Karriere schnürte der 1,92 Meter große Angreifer die Schuhe bereits in Brasilien, den Niederlanden, Italien, Spanien und zuletzt Russland.