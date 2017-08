Bayern-Legende Breitner: "Ein richtiger Scheiß"

Paul Breitner war not amused

Paul Breitner, Spieler-Legende des FC Bayern München, wehrt sich gegen verfrühte Kritik am Spiel des Rekordmeisters.

"Ich bin eigentlich nicht für Wasserstandsmeldungen nach dem ersten Spieltag zuständig, weder bei Bayern, noch sonst irgendwo", sagte der 65-Jährige einem Reporter der "Bild". Der hatte die Anfälligkeit der Bayern-Defensive beim 3:1-Sieg über Bayer Leverkusen kritisiert. "Was Sie hier erzählen, ist ein richtiger Scheiß", ätzte Breitner daraufhin.

"Wenn Sie ein bisschen Ahnung hätten, dann würden Sie sagen 'Okay, jetzt warten wir mal fünf, sechs, sieben Spieltage. Und dann sehen wir, was hinten gut ist oder weniger gut' und nicht nach einem Spiel", kritisierte Breitner die aus seiner Sicht verfrühte Kritik am Spiel der Bayern. Der Reporter bekam sein Fett weg.

"Genauso wie die vermeintlichen Fachleute, die sich über die Vorbereitung aufgeregt haben, über die Ergebnisse", redete sich Breitner in Rage. "Wissen Sie, eine Vorbereitung interessiert mich seit 47 Jahren nicht." Er wisse wovon er rede, mit Kritik sei zu warten.

Auch von Lob für die Neuzugänge und Torschützen Corentin Tolisso und Niklas Süle wollte Breitner nach nur einem Bundesligaspiel nichts wissen. "Das ist das Gleiche", meinte der Weltmeister von 1974: "Was wollen Sie nach einem Spiel beurteilen? So einen Blödsinn hab ich überhaupt noch nicht gehört. Wie gesagt: Nach fünf Spielen reden wir wieder. Und dann seriös und dann richtig und nicht so einen Schmarrn."