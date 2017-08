Wildes Gerücht: Rashford als Suárez-Erbe zu Barça

Der Vertrag von Marcus Rashford läuft noch bis 2020

Der berüchtigte Dreizack vom FC Barcelona um Lionel Messi, Luis Suárez und Neymar ist nach dem Wechsel des Brasilianers zu PSG Geschichte. Doch das soll nicht die einzige Veränderung im Barça-Angriff bleiben.

Wie die spanische Zeitung "Don Balón" berichtet, plant Barça, ein Angebot für Marcus Rashford von Manchester United abzugeben. Rashord soll ab 2018 mit Messi und Neuzugang Ousmane Dembélé das Angriffs-Trio der Katalanen bilden. Die Spanier sind angeblich bereit, 200 Millionen Euro für den United-Youngster, dessen Vertrag noch bis 2020 läuft, zu zahlen.

Dem Bericht zufolge soll nämlich Suárez, der noch bis 2021 an Barça gebunden ist, den Verein nach dieser Saison verlassen. Einen Grund für den Abgang des 30-Jährigen nennt das Blatt nicht. Auch ein potentieller neuer Arbeitgeber für den Uruguayer wird nicht erwähnt.

Rashford gehört mit seinen 19 Jahren zu den Leistungsträgern im Team von Trainer José Mourinho. In drei Ligaspielen erzielte der Youngster bisher einen Treffer und bereitete ein Tor vor. In der letzten Saison übernahm Rashford nach der Verletzung von Zlatan Ibrahimović die Verantwortung in der Offensive und hatte mit großen Anteil am späteren Europa-League-Titel von United.

Mourinho hält große Stücke auf Rashford

Dass die Red Devils Rashford abgeben wollen, scheint recht unwahrscheinlich. Teammanager Mourinho hält große Stücke auf seinen Schützling. "Marcus ist noch ein Junge, aber er ist ein Junge, der Fußball liebt. Er bleibt häufig nach dem Training noch da, um Freistöße zu üben. Er arbeitet und arbeitet und arbeitet. Lasst uns das Alter vergessen", sagte der Portugiese: "Nicht sein Alter ist wichtig, sondern seine Qualität."

Auch dass Suárez den FC Barcelona nach dieser Saison verlässt, darf durchaus angezweifelt werden.