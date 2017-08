Kolodziejczak wohl bald kein Borusse mehr

Steht bei Gladbach vor dem Aus: Kolo

Borussia Mönchengladbach lässt den französischen Innenverteidiger Timothée Kolodziejczak anscheinend nach nur neun Monaten wieder ziehen.

Vor dem Testspiel am Mittwoch gegen den MSV Duisburg twitterte die Borussia: "Timothée Kolodziejczak wird heute nicht zum Einsatz kommen, da er sich aktuell in Verhandlungen über einen Transfer befindet."

Kolodziejczak war im Winter für acht Millionen Euro vom FC Sevilla an den Niederrhein gewechselt, kam jedoch in der Rückrunde nur zu jeweils einem Einsatz in der Bundesliga und Europa League. Vor Saisonbeginn hatte er einen Muskelfaserriss erlitten.

Zuletzt war angeblich OGC Nizza von Gladbachs Ex-Trainer Lucien Favre am 26-Jährigen interessiert.