Hannover 96 schnappt sich Fortunas Bebou

Ihlas Bebou spielt künftig für Hannover 96

Kurz vor dem Ende des Sommer-Transferfensters hat sich Aufsteiger Hannover 96 im Angriff verstärkt. Vom Zweitligisten Fortuna Düsseldorf wechselt Ihlas Bebou. Das bestätigten die Niedersachsen am Donnerstag.

Der Angreifer unterschreibt in Hannover einen Vierjahresvertrag: "Der Wechsel zu Hannover 96 ist für mich ein großer Schritt: Ich kann nun meinen Traum, in der Bundesliga zu spielen, leben", wird der 23-Jährige auf der Vereinsseite zitiert. Im selben Zug bedankte sich der Rechtsfuß für "die tolle Zeit" in Düsseldorf.

96-Manager Horst Heldt begründete den Last-Minute-Transfer mit der personellen Lage nach dem Saisonstart: "Nach den verletzungsbedingten Ausfällen mehrerer offensiver Außenspieler hatten wir dringenden Bedarf, hier noch einmal auf dem Transfermarkt tätig zu werden." Bebou sei ein "junger, entwicklungsfähiger Spieler mit großem Potenzial."

In der aktuellen Zweitligasaison war der Offensivspieler, der in der Düsseldorfer Jugendabteilung ausbildet wurde, in vier Spielen zweimal erfolgreich.