Heidel schlug Tedescos Stürmer-Wunsch aus

Schalkes Trainer Domenico Tedesco gehen die Stürmer aus

Domenico Tedescos Wunsch nach kurzfristigen Neuverpflichtungen für die Sturmreihe ist beim Bundesligisten FC Schalke 04 nicht erfüllt worden. Manager Christian Heidel verwehrte offenbar einen letzten Einkauf in der Transferperiode.

So berichtete die "Bild", dass Tedesco sehr gerne noch eine Alternative für die vorderste Sturmreihe verpflichtet hätte. Der Neu-Coach sah Handlungsbedarf, nachdem mit Franco Di Santo und Guido Burgstaller zwei Mittelstürmer weiter verletzt fehlen und Youngster Breel Embolo nach seiner schweren Knöchelverletzung noch einige Zeit zur Akklimatisierung benötigt.

Manager Christian Heidel soll sich trotz der Ausfallliste in der Offensive dennoch klar gegen einen Last-Minute-Transfer ausgesprochen haben. Die Königsblauen müssen somit in den September-Wochen mit dem vorhandenen Personal klar kommen, welches einsatzbereit ist.

An den ersten beiden Spieltagen hatten die Gelsenkirchener noch mit Franco Di Santo als Sturmspitze agieren können. Dieser verletzte sich dann aber an der Schulter (Prellung), soll sich nach "Bild"-Informationen außerdem noch mit einem Muskelfaserriss herumplagen. Wer am 3. Spieltag gegen den VfB Stuttgart (10. September ab 18 Uhr) als Angreifer für S04 auflaufen wird, ist derzeit noch ungewiss.