Schwarz lobt Samperio nach geplatztem Wechsel

Sandro Schwarz ist seit Anfang der Saison Trainer der 05er

Trainer Sandro Schwarz von FSV Mainz 05 hat die Reaktion von Offensivspieler Jairo Samperio auf dessen geplatzten Wechsel gelobt.

"Alle Beteiligten wissen, dass es in der Vergangenheit besser hätte laufen können. Trotzdem waren die ersten Eindrücke von ihm im Training sehr gut. So erwarte ich das auch", sagte Schwarz am Donnerstag.

Der Transfer des Spaniers zum Ligakonkurrenten Hannover 96 war zuletzt geplatzt - laut der Niedersachsen wegen maßloser Forderungen von Samperios Berater. Die Rheinhessen hatten den 24-Jährigen daraufhin bis zum Ende der Transferphase freigestellt, ein neuer Klub fand sich aber nicht.

"Es gehört dann auch zu uns, dass wir ihn als Spieler von Mainz 05 empfangen und ihm das Gefühl geben, dass er wieder komplett bei uns in der Gruppe ist", sagte Schwarz. Ob Samperio am Samstag im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen zum Kader gehört, ist noch offen. "Er soll dran bleiben mit den Eindrücken, die er uns an den ersten Tagen vermittelt hat", sagte Schwarz.

Nach zwei Spielen steht Mainz in der Bundesliga noch ohne Punkt und Tor da. "Wir brauchen einfach mal eine Bestätigung und Belohnung. Wir haben einfach mal Bock zu jubeln. Es wäre echt geil, wenn wir einfach mal jubeln könnten. Das ist das Ziel schlechthin", sagte Schwarz.