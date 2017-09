Salihović erklärt seinen Wechsel zum HSV

Spielt ab sofort für den HSV: Sejad Salihović (Bildquelle: Twitter @hsv)

Sejad Salihović ist zurück in der Bundesliga, so viel steht seit Mittwochnachmittag fest. Nach Stationen in China und in der Schweiz war der Bosnier zuletzt vertragslos und hofft beim Hamburger SV wieder zu seiner alten Form zu finden.

Jetzt hat der bald 33-Jährige erklärt, wie sein Wechsel an die Elbe zustande gekommen ist. "Ich habe am Montag den Anruf von Jens Todt bekommen. Letztendlich war ich denn auch sehr erfreut darüber, dass so eine Anfrage von so einem großen Verein kommt", verriet Salihović der versammelten Medienrunde nach seinem ersten Training und fügte an: "Da muss man nicht lange überlegen. Für mich ist das ein Glücksfall. Ich bin dankbar für diese Chance."

Nach erfolgreichen Jahren bei der TSG 1899 Hoffenheim zwischen 2006 und 2015 sei eine Rückkehr in die Bundesliga immer sein Ziel gewesen: "Ich habe nie ans Aufhören gedacht." Aufkommende Zweifel, dass er aufgrund seiner Arbeitslosigkeit in den letzten zwei Monaten körperlich zur Zeit nicht im besten Zustand sein könnte, wischte der Mittelfeldspieler beiseite: "Ich war lange nicht so fit wie jetzt und ich habe auch sehr, sehr hart trainiert in den letzten Wochen."

Todt: "Ein Spieler, der sehr variabel einsetzbar ist"

Das einzige Manko, so Salihović: "Ich habe lange nicht gespielt." Tatsächlich datiert sein letzter Einsatz vom 21. Mai 2017, als er für den FC St. Gallen eine halbe Zeit lang auf dem Feld stand. Rund vier Monate ist das mittlerweile her. Deshalb will sich der Bosnier vorerst hinten anstellen und den jungen Profis mit seiner Erfahrung weiterhelfen.

Sportchef Jens Todt freut sich jedenfalls über den Neuzugang, der mit einem leistungsbezogenen Vertrag bis Sommer 2018 ausgestattet ist: "Wir haben mit ihm Qualität und Erfahrung dazubekommen. Salihović ist es ein Spieler, der sehr variabel einsetzbar ist. Er kann im Mittelfeld überall spielen und kam auch schon als Linksverteidiger zum Einsatz."

Wer weiß, vielleicht steht der 32-Jährige ja bereits am Freitag (20:30 Uhr) beim Auswärtsspiel in Hannover für wenige Minuten auf dem Platz. Auch wenn Salihović selbst betonte: "Ich habe lange nicht mehr in der Bundesliga gespielt, darum weiß ich auch nicht, ob ich jetzt direkt dabei sein werde."

Der Bosnier wurde wegen der akuten Personalnot vom HSV geholt. Die Hamburger haben zahlreiche Verletzungsausfälle (Müller, Kostić, Hunt, Thoelke, van Drongelen) zu beklagen.