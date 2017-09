Benders und Co.: Die Zwillinge der BuLi-Klubs

Im gleichen Klub: Zwillinge Sven und Lars Bender

In der Geschichte der Bundesliga gab es bislang insgesamt neun Zwillinge, die zum Einsatz kamen. Am Sonntag feierten die Leverkusener Lars und Sven Bender beim 4:0 gegen den SC Freiburg ihre Bundesliga-Premiere. Die Brüder sind die sechsten Zwillinge in der Bundesliga-Historie, die im selben Klub spielen.

Letztmals war dies im Mai 2007 der Fall: damals waren es Hamit und Halil Altıntop für Schalke 04 gegen Arminia Bielefeld (19. Mai 2007). Die Benders spielten zuletzt gemeinsam im olympischen Finale 2016 in Rio de Janeiro; auf Vereinsebene zuletzt im Mai 2009 bei 1860 München in Augsburg.

Die Vorgänger der Bender-Zwillinge:

Srdjan Cebinac/Zvezdan Cebinac (geboren am 08.12.1939)

Erwin Kremers/Helmut Kremers (24.03.1949)

Ernst Traser/Heinz Traser (04.01.1953

Michael Zeyer/Andreas Zeyer (09.06.1968)

Nils Schmäler/Olaf Schmäler (10.11.1969

Oliver Schmidt/Andreas Schmidt (14.09.1973)

Hamit Altıntop/Halil Altıntop (08.12.1982)

Philipp Degen/David Degen (15.02.1983

Lars Bender/Sven Bender (27.04.1989)

Zusammen für einen Verein spielten die Benders für Leverkusen, die Altıntops für Schalke, die Schmidts für Hertha BSC, die Schmälers für den VfB Stuttgart, die Trasers für Kickers Offenbach und den 1. FC Saarbrücken, die Kremers für Borussia Mönchengladbach, Kickers Offenbach und Schalke 04.

Die Zeyers und Degens spielten nur gegeneinander. Die Cebinac-Zwillinge standen in der Bundesliga nie zusammen auf dem Rasen. (Quelle: Deltatre)