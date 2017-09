Düsseldorf fehlen trotz Höhenflug die Fans

Düsseldorf leidet noch unter den Nachwehen des vergangenen Abstiegskampfes

Nur drei Tage nach dem "kollektiven Versagen" bei Kellerkind Greuther Fürth ist Zweitligist Fortuna Düsseldorf wieder top. Doch die Fans haben noch nicht wieder richtig Bock. Trotz des glänzenden Saisonstarts sahen gerade einmal 19.380 Zuschauer den 1:0 (0:0)-Arbeitssieg gegen Jahn Regensburg und den Sprung zurück an die Tabellenspitze. Euphorie sieht anders aus.

Noch nicht vergessen haben die 95-Anhänger die verkorkste vergangene Saison, als der Klassenerhalt erst am letzten Spieltag endgültig gesichert worden war. Das verwöhnte Düsseldorfer Sportpublikum ist nachtragend, lässt sich nur langsam wieder zurücklocken. Dazu bedarf es entsprechender Leistungen, und da befindet sich die Fortuna auf einem guten Weg.

Dank Rotation und Reaktion wurde gegen den Jahn die richtige Antwort auf das enttäuschende 1:3 in Fürth gegeben. "Wir haben dagegengehalten und ein Stück weit glücklich gewonnen. Aber wir haben uns gewehrt, das war das, was uns in Fürth gefehlt hat", sagte Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel.

Gelungene Rotation

Mit gleich fünf Umstellungen hatte der Routinier Funkel nach der ersten Saisonpleite vorgenommen. "Es war richtig und wichtig, frische Spieler zu haben, um der Laufintensität der Regensburger etwas entgegenzusetzen. Das hat die Mannschaft gut gemacht", sagte Funkel zu seiner gelungenen Rotation.

Der 63-Jährige kann personell auch aus dem Vollen schöpfen. Der Kader ist breit aufgestellt und bereit für Englische Wochen. Trotz der zahlreichen Umstellungen wirkte die Abwehr gegen die schnellen Gäste kompakt und auch vorne wurden einige gute Chancen herausgespielt.

Zudem brachte die launische Diva vom Rhein gegen den Aufsteiger die Grundtugenden Kampf und Leidenschaft auf den Platz. "Wir haben uns immer wieder in die Bälle geworfen und die Zweikämpfe angenommen, auch das hat die Mannschaft diesmal viel besser gemacht", sagte Funkel.

Fortuna braucht Geduld

Neuzugang Emir Kujović (54.) sorgte nach einem abgeprallten Freistoß von Kaan Ayhan aus kurzer Distanz mit seinem ersten Tor für den Sieg. Großen Anteil an der stabilen Defensive hatte Innenverteidiger Robin Bormuth, der in dieser Saison erstmals in der Startelf stand. Bormuth gewann einen Tag nach seinem 22. Geburtstag fast alle Kopfballduelle, zeigte Zweikampfstärke und ein gutes Stellungsspiel.

Dank der Patzer der Konkurrenz aus Kiel und Darmstadt steht Düsseldorf nach sieben Spieltagen mit 16 Punkten auf Rang eins. Um die Gunst der Fans nachhaltig zurückzugewinnen, benötigt es nach enttäuschenden Jahren seit dem Bundesligaabstieg 2012 noch Geduld.

Für die Partie beim FC St. Pauli am Samstag kündigte Funkel abermals eine Rotation an. Sollte an der Reeperbahn mindestens ein Punktgewinn glücken, könnte sich auch wieder der ein oder andere Fan mehr zum kommenden Heimspiel gegen den MSV Duisburg in die Esprit-Arena locken lassen.