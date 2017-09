Bericht: Costa zum Medizincheck in Madrid

Diego Costa wird den FC Chelsea wohl in Kürze offiziell verlassen

Jetzt könnte alles ganz schnell gehen: Nachdem sich über den gesamten Sommer hinweg Gerüchte hielten, Diego Costa wechsele vom FC Chelsea zurück zu Atlético Madrid, absolviert der Stürmer schon bald seinen Medizincheck in der spanischen Hauptstadt.

Costa werde am Donnerstagnachmittag untersucht, schreibt die spanische Zeitung "AS". In den nächsten Tagen wird der Offensiv-Star demzufolge offiziell als neuer Spieler der Rojiblancos vorgestellt. Dann wird er auch schon zur Mannschaft stoßen und unter Trainer Diego Simeone trainieren. Costa wäre allerdings erst im Januar spielberechtigt, da das Transferfenster aktuell geschlossen und Atléticos Transfersperre erst im Winter vorbei ist.

Streitigkeiten mit Chelsea-Trainer Antonio Conte hatten dafür gesorgt, dass Costa zur neuen Saison nicht aus dem Urlaub nach London zurückkehrte. Nun geben die Blues Costa offenbar für knapp 60 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen frei.

Diego Costa kehrt damit aller Wahrscheinlichkeit nach an seine alte Wirkungsstätte zurück. Bereits von 2010 bis 2014 spielte er mit kurzer Unterbrechung durch ein Leihgeschäft für die Colchoneros. Alleine in seiner bisher letzten Saison in Spanien erzielte er 27 Tore in 35 Liga-Spielen. Bei Chelsea kam Costa in der vergangenen Spielzeit auf 20 Treffer in 35 Partien und schoss die Blues damit zum Meistertitel in der Premier League.