DFB-Physio: Neuer-Behandlung barg "Gefahren"

Manuel Neuer wird mehrere Monate ausfallen

Bayern Münchens Kapitän Manuel Neuer fällt nach seinem zweiten Mittelfußbruch innerhalb kurzer Zeit monatelang aus. Erst für 2018 ist das Comeback des 31-Jährigen geplant. Für Klaus Eder, Physiotherapeut der deutschen Nationalmannschaft, ist der erneute Ausfall indes nicht überraschend und gar Ergebnis eines riskanten Spiels.

Im vergangenen März hatte sich Manuel Neuer erstmalig am Fuß eine Verletzung zugezogen. Nach nur kurzer Zeit stand der Bayern-Keeper jedoch im wichtigen Champions-League-Viertelfinale gegen Real Madrid wieder zwischen den Pfosten. Die damalige Behandlung war eigens darauf ausgelegt, dass Neuer so schnell es geht wieder spielen kann. Laut Physiotherapeut Klaus Eder nahmen die Verantwortlichen dabei eine erneute Verletzung in Kauf.

"Ich glaube, dass dies allen Beteiligten bewusst war, als man damals nach seiner ersten Verletzung diese Fraktur mit einer Schraube versetzt hat, um ihn möglichst schnell wieder - ich glaube nach zwölf Tagen - wieder zurück ins Spiel zu bringen", so Eder auf "Sky" bei "Wontorra - der Fußball-Talk". Bei dieser Art der Behandlung sei ein Risiko "sicherlich dabei" gewesen.

Medizinische Abteilung muss Spieler bremsen

Allerdings ist sich der Physiotherapeut sicher, dass "diese Entscheidung von Manuel (Neuer, Anm. d. Red.) als auch von der medizinischen Abteilung als auch vom Management des FC Bayern getragen" wurde: "Auch mit der Gefahr hin, dass es schiefgehen kann."

Eder erklärt sich die Entscheidung mit dem "enormen Druck" unter dem "der ganze Verein, der Trainer und die gesamte Mannschaft" steht: "Da werden schon mal im Hochleistungssport unpopuläre Entscheidungen getroffen". Obwohl Neuer selbst die Behandlungsweise befürwortet hat, sei es Eder zufolge jedoch auch "die Aufgabe der medizinischen Abteilung, ihn da ein bisschen einzubremsen."

Heilungsprozess wird "adäquat" beschleunigt

Ende April fiel der Schlussmann schließlich mit einem Mittelfußbruch aus. Neuer verpasste daraufhin die letzten Pflichtspiele der Bayern in der abgelaufenen Saison. Sein Comeback feierte er schließlich am 2. Spieltag der laufenden Spielzeit beim 2:0-Sieg seiner Mannschaft gegen Werder Bremen Ende August.

Dann der nächste Schock: Im Training riss sich Neuer einen Haarriss im Mittelfuß und wurde am vergangenen Dienstag operiert. Ein Comeback wird erst im nächsten Jahr erwartet.

"Wenn ich richtig informiert bin, hat man ihm jetzt eine Schraube bzw. eine Platte eingesetzt. Die Platte drückt die beiden gebrochenen Frakturenden zusammen aufeinander. Das ist ein adäquater Reiz, den der Knochen braucht, um neue Zellen zu produzieren und die Heilung adäquat zu beschleunigen", erklärte Eder die Behandlung.

Nach dem erneuten Rückschlag wird der Welttorhüter die Verletzung allerdings vollständig überwunden haben, so Braun abschließend.