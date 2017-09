Paderborn bangt um Zolinski

Ben Zolinski fällt aufgrund eines Faserrisses aus

Ben Zolinski vom SC Paderborn hat beim Aufwärmen vor dem Heimspiel gegen Hansa Rostock einen Faserriss in der Bauchmuskulatur erlitten.

Damit ist ein Einsatz des 25-Jährigen in der nächsten Begegnung gegen den FSV Zwickau am Sonntag fraglich. Dies teilte der SCP am Dienstag auf der Vereinshomepage mit. Wann der Mittelfeldspieler zurückkehre, hänge "vom Heilungsverlauf ab".

Ersatz für den Verletzten ist der frühere Gladbacher Marlon Ritter. Thomas Bertels, der Zolinski kurzfristig in Rostock vertreten hatte, sah die Rote Karte und ist deswegen keine Option.

Bisher kam Zolinski in neun Ligaspielen zum Einsatz. Dabei konnte er vier Tore erzielen und einen weiteren Treffer vorbereiten. Vor der vergangenen Saison war der gebürtige Berliner von der TSG Neustrelitz nach Ostwestfalen gewechselt.