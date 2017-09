Sammer prophezeit: Philipp bald im DFB-Team

Lob von allen Seiten für BVB-Stürmer Maximilian Philipp

Matthias Sammer traut BVB-Shootingstar Maximilian Philipp den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft zu.

"Er prägt die Mannschaft mit. Und wenn er dieses Level in eine Konstanz bringt, wird er früher oder später Nationalspieler. Das lässt sich doch gar nicht verhindern", sagte der einstige Meisterspieler der Dortmunder im "Eurosport"-Interview.

Der für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg verpflichtete U21-Nationalspieler hat es Sammer angetan. "Er ist intelligent und torgefährlich. Er ist auch sehr leicht auf den Beinen. Das wirkt alles sehr schön beweglich, ist wunderbar anzusehen", lobte der Europameister von 1996 und bezeichnete Philipp "bis dato" als "Volltreffer".

Sammer rechnet den Schwarz-Gelben, die derzeit mit drei Punkten Vorsprung auf Bayern München Tabellenführer sind, sogar Titelchancen aus: "Selbstverständlich kann es der BVB schaffen. Der BVB zeigt eine unglaubliche Geschlossenheit, einen Spirit, einen Geist."

Wertschätzung für Watzke

Man dürfe nicht die Themen Trainerwechsel, Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang vergessen, so der 50-Jährige: "Das hat man beim BVB fantastisch gemanagt und gelöst. Unaufgeregt und offen. Wenn so etwas gelingt, im Verhältnis zu so einem guten Start, kann etwas entstehen, was man gar nicht mehr aufhalten kann." Allerdings sei die Meisterschaft ein Marathonlauf, "kein Sprint".

Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke wird laut Sammer noch "sehr, sehr lange zur Verfügung stehen". Das tue dem deutschen Fußball gut. "Bayern München wird damit nicht immer glücklich sein, das ist gar keine Frage. Aber stellen sie sich mal vor, es würde Borussia Dortmund in dieser Form nicht geben: Das wäre für die Bundesliga eine Katastrophe", so der gebürtige Dresdner. Er sei davon überzeugt, "dass Aki weitermachen wird. Es war eine schwierige Phase, die ihn auch persönlich getroffen hat. Dies ist jetzt alles überstanden".