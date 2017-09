Bielefeld jubelt spät - Nürnberg im Alu-Pech

Konstantin Kerschbaumer schoss den Siegtreffer für die Arminia

Der 1. FC Nürnberg hat den Sprung an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verpasst. Nach zuvor drei Siegen in Serie kassierten die Franken eine 1:2 (0:0)-Niederlage gegen Arminia Bielefeld. Der Club liegt mit 16 Punkten auf Rang vier, Bielefeld nach seinem dritten Spiel in Folge ohne Niederlage mit 17 Zählern einen Platz besser.

Den glücklichen Siegtreffer für die Ostwestfalen erzielte Konstantin Kerschbaumer in der 86. Minute. Die Gäste waren durch Joker Andraž Šporar in der 61. Minute in Führung gegangen. Der Slowene konnte zwei Minuten nach seiner Einwechslung FCN-Towart Thorsten Kirschbaum im Nachschuss überwinden. Mit seinem sechsten Saisontreffer gelang dann Mikael Ishak in der 79. Minute der Ausgleich.

Die beste Möglichkeiten in der ersten Hälfte hatte vor 26.186 Besuchern Bielefeld. Aber der ehemalige Kapitän Fabian Klos schoss den Ball nach hervorragender Vorarbeit von Christoph Hemlein über das leere Tor. Auf der anderen Seite sorgte der Schwede Ishak immer wieder für Alarm im Arminia-Strafraum.

Auch im zweiten Durchgang begegneten sich beide Teams zunächst auf Augenhöhe. Nürnberg machte zwar mehr Druck als vor der Pause, die Bielefelder standen in der Defensive aber gut und hatte zudem Glück, dass Ewerton, Kevin Möhwald und Ishak nur das Aluminium trafen. Ishak gelang dann der hochverdiente Ausgleich, ehe Kerschbaumer dann einen Konter zum Siegtreffer nutzte.