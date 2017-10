St. Pauli schockt Braunschweig spät

Eintracht Braunschweig stolpert im Nordduell

Der FC St. Pauli hat im Nordduell der 2. Bundesliga drei Punkte aus Braunschweig entführt.

Die Mannschaft von Olaf Janßen setzte sich nach einer Leistungssteigerung im zweiten Durchgang mit 2:0 (0:0) durch und hält damit den Anschluss an die Spitzengruppe.

Christopher Buchtmann (76.) und Cenk Şahin (80.) trafen für die Kiezkicker, die im ersten Abschnitt große Probleme mit der Eintracht hatten. Die größte Chance der Gastgeber ließ Onel Hernández liegen. In der 12. Spielminute scheiterte der Deutsch-Kubaner erst per Foulelfmeter und dann im Nachschuss am spektakulär parierenden Schlussmann Robin Himmelmann.

"Aus solchem Holz sind schon besondere Mannschaften geschnitzt, wenn man die erste Hälfte so abschütteln kann", sagte Janßen. "Einfach nur Scheiße. Wir waren gut im Spiel drin und haben uns dann einmal auskontern lassen", klagte Braunschweigs Domi Kumbela.

Braunschweig verzweifelt an Himmelmann

Braunschweig startete wild entschlossen in die Partie und setzte die Hamburger enorm unter Druck. Bereits in der Anfangsphase musste Himmelmann gegen Suleiman Abdullahi in höchster Not eingreifen (2.). Die Gastgeber mussten in der ersten Hälfte Kapitän Ken Reichel (Gehirnerschütterung) und Jan Hochscheidt verletzungsbedingt auswechseln - und blieben dennoch das klar bessere Team. 17 Torschüsse gaben die Löwen vor dem Seitenwechsel ab.

Auch nach dem Seitenwechsel hatte Abdullahi die erste Großchance (49.) für Braunschweig. Doch die Einwechslung von Johannes Flum brachte St. Pauli mehr Ballsicherheit im Mittelfeld. Die Partie wurde deutlich offener, und St. Pauli schlug eiskalt zu: Erst lupfte Buchtmann die Kugel elegant über Jasmin Fejzić, kurz darauf nagelte Şahin das Leder unter die Latte.