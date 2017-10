Modeste lehnte Kölner Gehaltserhöhung ab

Hatte ein finanziell lukratives Angebot vorliegen: Anthony Modeste

Bei der bitteren 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig saß Anthony Modeste auf der Tribüne und schaute seinen alten Kollegen vom 1. FC Köln dabei zu, wie sie die sechste Pleite der Saison einfuhren.

Dabei hätten die Geißböcke den klubinternen Top-Torjäger der letzten Spielzeit in den letzten Wochen gut gebrauchen können. Magere zwei Törchen stehen nur auf dem Konto des Klubs aus der Domstadt.

Obwohl es für Modeste in China gut läuft und er für seine neuen Verein Tianjin Quanjian bereits vier Tore in fünf Spielen erzielte, betonte er zuletzt immer wieder, dass er "am liebsten beim 1. FC Köln geblieben wäre". Nun stellt sich heraus: Ein Verbleib wäre durchaus möglich gewesen - sogar zu erhöhten Bezügen.

Jörg Schmadtke bestätigte, dass die Geißböcke dem Stürmer im Frühsommer eine lukrative Offerte unterbreitet haben. "Wir haben ihm ein Angebot gemacht, damit er in Köln verbleibt", sagte der Geschäftsführer dem "kicker". Das Fachmagazin hat sogar konkrete Zahlen parat. Für die damalige Vertragslaufzeit bis 2021 hätte der Franzose pro Saison eine Millionen Euro mehr kassiert.

Mit rund vier Millionen Euro wäre Modeste somit zum Spitzenverdiener des Klubs aufgestiegen. Doch der 29-Jährige entschied sich für das Reich der Mitte und ein Gehalt jenseits dessen, was der Effzeh bot: rund zehn Millionen Euro.