Bericht: Messi will mit Barça in die Premier League

Lionel Messi strebt angeblich den Wechsel in die Premier League an

Sein gesamtes Leben als Profi-Fußballer verbrachte Lionel Messi im Dress des FC Barcelona. In dieser Zeit kürte sich der Argentinier zum Rekord-Weltfußballer, hamsterte Titel um Titel und stieg zum Rekordtorschützen der Primera División auf. Geht es nach dem Goalgetter läuft er allerdings bald in England auf - ohne Barcelona den Rücken zu kehren.

Wie "Don Balon" erfahren haben will, wünscht sich Messi, dass Barça künftig im englischen Oberhaus kickt, sollte sich Katalonien tatsächlich vom Rest Spaniens abspalten. Am Sonntag votierten zwei Millionen Katalanen für die Unabhängigkeit ihrer Heimat. Auch Manchester-City-Teamanager Pep Guardiola nahm per Briefwahl an der Abstimmung teil.

Die spanische Regierung sprach dem Votum allerdings jegliche Rechtsgrundlage ab und ging mit Polizeigewalt gegen die Wahlen vor. Ein Umstand, der auch beim FC Barcelona für Unmut sorgte.

"Wir Katalanen haben das Recht, gehört zu werden. Als eines der führenden Unternehmen im Land appellieren wir an eine politische Lösung, unter Berücksichtung der Wünsche der Menschen", äußerte sich Barça-Präsident Josep Bartomeu zu den Geschehnissen.

Duell mit England-Klubs besonders reizvoll

Politische Konsequenzen der vom Staat nicht legitimierten Abstimmung sind allerdings noch nicht abzusehen. Sollte es tatsächlich zu einer Abspaltung kommen, wäre die Zukunft des FC Barcelona jedoch ebenfalls ungewiss.

La-Liga-Boss Javier Tebas schloss eine weitere Teilnahme in der Primera zumindest aus. Dies verbiete das spanische Sportrecht. Einer eigenen katalanischen Liga dürfte es an sportlicher Attraktivität mangeln. Ob der Wechsel ins europäische Ausland möglich wäre, ist wohl ebenfalls noch zu diskutieren.

Laut "Don Balon" hätte der Vergleich mit ManCity, United, dem FC Liverpool, Chelsea und Co. für Messi allerdings einen ganz besonderen Reiz, läuft es in Spanien meist auf ein Kopf-an-Kopf-Duell mit dem Erzrivalen Real Madrid hinaus.