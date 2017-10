Bayer im Rhein-Duell in Ballerlaune

Kevin Volland und Leon Bailey glänzten im Bayer-Dress

Bundesligist Bayer Leverkusen hat ein Testspiel gegen Drittligist Fortuna Köln 4:0 (3:0) gewonnen.

Im Ulrich-Haberland-Stadion erzielten Marlon Frey (9.), Kapitän Lars Bender (15.) sowie Kevin Volland (52.) die Treffer für die Werkself. Hinzu kam ein Eigentor von Cedric Mimbala (28.).

Bayer drückte gegen den Underdog direkt aufs Gaspedal und kam bereits nach zwei Minuten zur ersten Chance. Einen Abschluss von Karim Bellarabi aus kurzer Distanz klärte Fortuna-Keeper Tim Boss allerdings im letzten Moment zur Ecke. Frey und Lars Bender sorgten wenig später jedoch für klare Verhältnisse.

Nachdem Lucas Alario das Leder nach einer Flanke von Leon Bailey mit der Hacke neben den Kasten setzte (20.), sorgten die Kölner für Gefahr. Mimbala klärte eine scharfe Hereingabe von Bellarabi jedoch ins eigene Netz, einen gefährlichen Angriff der Domstädter klärte André Ramalho zudem kurz vor dem Pausenpfiff auf der Linie.

In der zweiten Halbzeit sollte nur noch Kevin Volland ein Glückserlebnis feiern. Bellarabi scheiterte an der Latte (68.), Bailey (70.), Alario (81.) und Vladlen Yurchenko (83.) blieben ebenfalls erfolglos. "Wir haben ein gutes Spiel gemacht, allerdings auch ein paar Chancen liegen lassen", kommentierte Volland im Anschluss treffend.

Bayer-Trainer Heiko Herrlich nutzte den Test vor dem kommenden Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg am 15. Oktober vor allem, um einige Akteure aus der zweiten Reihe zu testen. Unter anderem kam Routinier Stefan Kießling, der in der Bundesliga derzeit keine Rolle mehr spielt, in der Schlussphase zum Einsatz.

Bayer 04: Özcan (46. Lomb) – Frey, S. Bender, Ramalho, Wendell – L. Bender (72. Yurchenko), Kohr – Bellarabi, Volland (72. Kießling), Bailey – Alario

Tore: 1:0 Frey (9.), 2:0 L. Bender (15.), 3:0 Eigentor Mimbala (28.), 4:0 Volland (52.)