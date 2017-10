VDV kritisiert Bastians-Strafe - Klage gegen VfL

Felix Bastians erhält Unterstützung

Die Spielergewerkschaft VDV hat die Suspendierung des Bochumer Kapitäns Felix Bastians kritisiert.

Die VDV forderte den Zweitligisten auf, "den Spieler umgehend wieder am Mannschaftstraining teilnehmen zu lassen sowie die ausgesprochene Geldstrafe zurückzunehmen".

Bastians war von Sportvorstand Christian Hochstätter wegen angeblich beleidigender Äußerungen für zwei Wochen vom Spiel- und Trainingsbetrieb suspendiert worden und musste zudem 5000 Euro Strafe zahlen.

Die VDV merkte an, dass "die Veröffentlichung des vereinsinternen Sachverhalts durch den Klub rechtswidrig" sei und "eine Verletzung der Fürsorgepflicht und des Persönlichkeitsrechts des Spielers" darstelle.

Unterdessen hat der 29-Jährige beim Arbeitsgericht in Bochum einen Antrag auf Einstweilige Verfügung gegen den VfL eingereicht. Damit will Bastians seine Teilnahme am Trainings- und Spielbetrieb erwirken, wie die Zeitungen der "Funke Mediengruppe" berichten. Das Arbeitsgericht und der Verein konnten den Sachverhalt zunächst nicht bestätigen.