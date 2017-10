Heidel: Für Goretzka "an die Schmerzgrenze"

Leon Goretzka muss sich in den Verhandlungen mit Schalke entscheiden

Schalke-Manager Christian Heidel hat erklärt, dass er in den Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung von Leon Goretzka auf die Reaktion des Nationalspielers wartet.

"Der Ball liegt bei Leon. Er soll sich in Ruhe entscheiden, in der Hoffnung, dass er sich für uns entscheidet", sagte Heidel am Freitag vor dem Bundesligaspiel gegen Hertha BSC. "Wir haben da einen sehr offenen und ehrlichen Umgang mit Leon und seinen Beratern." Goretzkas Vertrag läuft im Sommer 2018 aus, dann könnte er den Verein ablösefrei verlassen. Hartnäckig halten sich Gerüchte um einen Wechsel zum FC Bayern München.

"Wenn man einen Spieler wie Leon Goretzka halten möchte, dann muss man an die Schmerzgrenze gehen, und das haben wir getan", erklärte Heidel im Hinblick auf die finanziellen Möglichkeiten der Schalker. "Aber die Schmerzgrenzen anderer Klubs liegen vielleicht in anderen Sphären." Goretzka müsse sich irgendwann entscheiden. Der Mittelfeldspieler könne auch bei Schalke ein noch besserer Spieler werden.

Verletzungsärger um Nastasić

Weiteren Trubel gab es in den vergangenen Tagen um Innenverteidiger Matija Nastasić. Der Serbe war trotz eines diagonistizierten Knochenödems zur serbischen Nationalmannschaft gereist, um das letzte WM-Quali-Spiel gegen Österreich zu absolvieren. Dort qualifizierten sich die Serben für die WM. Nastasić kehrte jedoch mit Schmerzen nach Gelsenkirchen zurück

"Ganz glücklich sind wir nicht drüber", sagte Trainer Domenico Tedesco. Die Schalker Ärzte hätten Vollgas gegeben, um noch vor der Länderspielpause eine Diagnose abzugeben. Nastasić habe sich jedoch besser gefühlt und sei deswegen zur Nationalmannschaft gereist. "Dem Spieler gegenüber in erster Linie kein Vorwurf", erklärte Tedesco mit einem Seitenhieb auf den serbischen Verband und zeigte Verständnis für Nastasić. "Dem Spieler einen Vorwurf zu machen, dass er im entscheidenden Spiel gegen Österreich spielen möchte, ist nicht richtig."

Der Innenverteidiger droht für das Spiel gegen die Hertha am Samstag auszufallen. Dafür scheinen Nabil Bentaleb und Weston McKennie wieder fit zu sein. Pablo Insúa fällt wegen seiner Rippenfellentzündung mindestens bis zur kommenden Woche aus. Und auch der Kaderplatz von Bastian Oczipka ist noch ungewiss. Der Abwehrspieler könnte am Wochenende Vater werden und würde in diesem Fall in Gelsenkirchen bleiben.