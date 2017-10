"Kein BuLi-Niveau": HSV-Bubi unter Beschuss

Tatsuya Ito wird für seine mangelnde Fitness kritisiert

Beim Hamburger SV läuft zur Zeit nur wenig zusammen. Auf zwei Siege zu Saisonbeginn folgte nur ein weiteres, mickriges Pünktchen, garniert mit fünf Niederlagen. Die Norddeutschen stehen mittlerweile wieder tief im Tabellenkeller. Erschwerend kommt hinzu, dass einer, der zuletzt für Hoffnung sorgte, mächtig schwächelt.

Die Rede ist von Tatsuya Ito. Der 20-jährige Wirbelwind deutete bereits während seines Kurzeinsatzes gegen Leverkusen an, dass er den Rothosen weiterhelfen könnte. Ein Spiel später - im Nordderby gegen Werder Bremen - fand sich der Japaner schließlich in der Startelf wieder und beackerte das Feld rund eine Stunde lang intensiv.

Gern hätte Ito noch länger auf dem Rasen gestanden, doch nach 52 Minuten musste der 1,63 Meter kleine Wirbelwind nach etlichen Flankenläufen und Zweikämpfen unter dem anerkennenden Applaus des Hamburger Publikums vom Platz. Es fehlte ihm schlichtweg die Kraft.

Am letzten Wochenende durfte der 20-Jährige erneut von Beginn an ran. Doch auch dieses Mal war für Itō nach weniger als Stunde Schluss. Sein Körper streikte. Erschöpft verließ der Linksaußen das Feld.

"In der Regionalliga ist mir das so bislang nicht passiert"

Die Tatsache, dass der junge Japaner erneut in einer frühen Phase des Spiels voller Erschöpfung vom Feld musste, stieß einigen Mitspielern übel auf. "Er ist noch jung, aber es hilft uns nicht weiter, wenn er jedes Mal nach 50 bis 55 Minuten runter muss", kritisierte Gōtoku Sakai den Auftritt seines Kollegen und fügte hinzu: "Das ist kein Bundesliga-Niveau."

Ito selbst kann sich sein Schwächeln nicht erklären. "Ich hatte in der Halbzeitpause schon etwas gespürt, aber gedacht, dass ich noch 20 Minuten spielen kann", sagte der Shootingstar und betonte: "In der Regionalliga ist mir das so bislang nicht passiert."

Markus Gisdol jedenfalls kann die harten Worte seines Kapitäns nicht verstehen. "Ich kann Ito nur in Schutz nehmen. Er war lange verletzt. Die Bundesliga ist eine große Belastung", sagte der HSV-Coach: "Ich bin froh, dass er 55 Minuten spielen kann. Es macht mir Spaß, ihn auf dem Platz zu sehen."