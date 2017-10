Enthüllt: Wie Heidel Harit nach Schalke lockte

Amine Harit (re.) im Dress des FC Schalke 04

20 Jahre alt und bereits eine der großen Hoffnungen für die Zukunft: Amine Harit vom FC Schalke 04 gehört in der noch jungen Saison zu den Erfolgsgaranten im königsblauen Dress. Der junge Marokkaner, im Sommer vom FC Nantes gekommen, war bei verschiedenen Klubs gefragt, entschied sich aber mit Nachdruck für einen Wechsel nach Gelsenkirchen.

Die "Sport Bild" hat nun enthüllt, wie die Verantwortlichen des S04 Harit davon überzeugten, sich für die Bundesliga zu entscheiden.

Das Scouting der Königsblauen hatte ergeben, dass der marokkanische Nationalspieler eine sehr emotionale Seite hat. Also appellierte der Sportvorstand in den Verhandlungen an die Gefühle des jungen Mannes und zeigte ihm Szenen von Schalkes Anhängern auf dem Tablet. Darunter die bedingungslose Unterstützung in großer Zahl im eigenen Stadion und die große Menge an Zuschauern, die das Team auch international nach vorne treibt.

"Wir haben Harit Emotionen von Schalke gezeigt, das hat ihn total begeistert", verriet Heidel gegenüber der Sport-Zeitschrift. Der Kniff des Managers wirkte. Harit legte sich früh auf die Knappen fest und erzwang seinen Wechsel in den Ruhrpott. Angebote aus England, die ihm ein höheres Gehalt ermöglicht hätte, schlug der 20-Jährige aus.

"Mit dem Ball ist er brutal schnell", lobte Heidel den Mittelfeldmann und fügte hinzu: "So ein Spieler fehlte uns in der vergangenen Saison."