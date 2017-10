Schmidt: VfL ist Sportwagen mit klemmendem Gaspedal

Martin Schmidt (l.) ist seit Mitte September Wölfe-Coach

Schon bei seinem Ex-Klub FSV Mainz 05 sorgte Wolfsburg-Coach Martin Schmidt mit psychologischen Tricks und ungewöhnlichen Trainingsmethoden für Aufsehen. So ging er beispielsweise mit seinen Spielern in den Bergen Schneewandern.

Auch bei seinem neuen Arbeitgeber geht der Schweizer neue Wege. "Der Kreativität sollen keine Grenzen gesetzt sein. Ich habe das in Mainz gemacht, und es war gut. Fußball besteht zu gleichen Teilen aus Technik, Taktik, Kondition und der mentalen Stärke. Also gehört so was auch dazu", verriet er gegenüber dem "kicker".

Neuster Kniff: Der 50-Jährige verordnet seinen Spielern nach jedem Training und Spiel den Griff zur Zahnbürste.

"Wenn du dich komplett auspowerst, gibt es eine Säurereaktion", erklärte Schmidt die ungewöhnliche Anordnung. "Die Säure geht ins Blut, das kann die Regeneration beeinflussen." Dem soll mit einer guten Mundhygiene vorgebeugt werden.

VW-typisch: Sportwagen-Vergleich

Seine Mannschaft, aktuell auf dem 14. Tabellenplatz und seit sechs Spielen ohne Sieg, verglich der ehemalige KFZ-Mechaniker mit einem Sportwagen, "der alle Möglichkeiten hat, richtig zu beschleunigen", bei dem allerdings das Gaspedal klemme. Woran das liegt müsse man "herausfinden und optimieren".

Als Abstiegskandidat sieht der Fußballlehrer die Wölfe aber nicht. "Der VfL ist dabei, sich neu aufzustellen, jetzt wollen wir wieder auf den Weg dorthin, wo der Klub mal war - aber Schritt für Schritt", so Schmidt.

Anspruch müsse es sein, langfristig wieder in Richtung Europapokal-Plätze schauen zu können. Zunächst sei aber erstmal ein einstelliger Tabellenplatz das Saisonziel.

Remis in München war ein Erfolg

Auch wenn Schmidt bei Wolfsburg noch ohne Sieg ist, ist der Trainer nicht unzufrieden. "Die Remis in München und Leverkusen haben sich eher wie Erfolge angefühlt. Wir sind schwer zu schlagen, wir zeigen Mentalität", so Schmidt. Trotzdem vermisse er das Gefühl zu gewinnen.

Die nächste Möglichkeit dafür bietet sich am Sonntag gegen Hoffenheim (18 Uhr).