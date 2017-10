Zorc besorgt: "Sieht verkrampft aus"

Michael Zorc ist besorgt, das BVB-Spiel sei "verkrampft"

Nur ein Sieg aus den letzten vier Spielen und dann auch noch das mickrige 1:1 in der Champions League gegen Underdog Nikosia: Für Borussia Dortmund läuft es gerade nicht rund. Sportdirektor Zorc nimmt die Spieler in die Pflicht.

"Uns geht die Leichtigkeit ab", bemängelte Zorc laut "Bild": "Alles, was in den ersten Wochen leicht und gut lief, sieht im Moment verkrampft aus." In der Tat agierten Neuzugang Andrey Yarmolenko und Jungspund Christian Pulisic nicht so durchschlagskräftig wie in den ersten Saisonspielen. Dazu tauchte auch Sturm-Star Pierre-Emerick Aubameyang ab.

"Wir haben einfach zu viele Spieler, die nicht 100 Prozent ihres Leistungs-Potenzials abrufen!", schlug Zorc angesichts der ausbleibenden Ergebnisse Alarm. Damit nahm er auch Torhüter Roman Bürki in die Pflicht. Der Schweizer leistete sich in Nikosia wieder einen Patzer, der zur 1:0-Führung der Zyprioten führte. Dafür musste er sich viel Kritik anhören, bekam aber immerhin Rückendeckung von seinen Kollegen.

Am Samstag reist der BVB in der Bundesliga zu Eintracht Frankfurt, am Dienstag geht es zum Pokalspiel nach Magdeburg. Zwei Spiele, in denen für die Schwarz-Gelben Favoritensiege her müssen, um die Situation zu beruhigen.