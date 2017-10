Müller droht wochenlange Pause

Thomas Müller droht eine längere Pause

Der deutsche Rekordmeister Bayern München muss wohl langer als zunächst befürchtet auf seinen Nationalspieler Thomas Müller verzichten.

Nach Informationen der "Bild" wird Müller den Bayern bis zu sechs Wochen fehlen. Laut der Zeitung ist beim 28-Jährigen bei einer MRT-Untersuchung am Sonntag ein Muskelbündelriss im rechten Oberschenkel diagnostiziert worden.

Müller hatte sich die Verletzung in der Partie beim Hamburger SV (1:0) am Samstagabend zugezogen und zunächst auf eine nur leichte Blessur gehofft. Der Weltmeister muss damit auf jeden Fall in den Topduellen mit RB Leipzig pausieren, zudem droht nun ein Ausfall in den vorentscheidenden Gruppenspielen der Champions League.

"Das wäre nicht gut, wenn Thomas jetzt ausfällt", hatte Sportdirektor Hasan Salihamidžić gesagt. Müller hatte bei seinem Kurzeinsatz das Siegtor durch Corentin Tolisso in der 52. Minute vorbereitet.

Am Mittwoch steht zunächst das Zweitrundenduell im DFB-Pokal (20:45 Uhr) in Leipzig an, ehe am Samstag RB zu Gast in München ist (18:30 Uhr). Wieder zur Verfügung steht dann Javi Martínez, der nach seiner Schulterverletzung am Sonntag wieder voll mit der Mannschaft trainierte.