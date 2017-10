Der SCP bindet seinen Topscorer

Sven Michel bleibt dem SC Paderborn bis 2021 erhalten

Drittligist SC Paderborn hat vor dem Pokalspiel gegen Zweitligist VfL Bochum am Dienstag (18:30 Uhr) die Vertragsverlängerung mit seinem Topscorer Sven Michel bis 2021 bekannt gegeben.

Der Linksfuß war im Sommer 2016 von Energie Cottbus zum SCP gekommen und absolvierte bislang 39 Drittliga-Spiele für die Ostwestfalen. In der laufenden Saison hat er mit zehn Toren in 13 Ligaspielen großen Anteil an Paderborns Tabellenführung.

"Sven ist mit seiner Dynamik, seiner Zweikampfstärke und seiner Abschlusssicherheit ein unverzichtbarer Teil unserer Offensive. Er befindet sich momentan in einer sehr guten Verfassung und wird uns auch in Zukunft viel Freude bereiten", sagte Geschäftsführer Sport Markus Krösche.

Auch Chef-Trainer Steffen Baumgart zeigte sich erfreut: "Seitdem Sven als zweiter Stürmer in der vordersten Reihe agiert, kann er seine Qualitäten im Team noch besser einbringen. Er ist ein vorbildlicher Mannschaftsspieler und geht auch in schwierigeren Phasen innerhalb eines Spiels immer voran".