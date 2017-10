MSV-Joker rettet Punkt gegen schwache Berliner

Stanislav Iljutcenko war für die Duisburger erfolgreich

Union Berlin hat den Sprung auf den Relegationsplatz drei leichtfertig vergeben. Die Mannschaft von Trainer Jens Keller kam fünf Tage nach dem Pokal-Aus bei Bayer Leverkusen nicht über ein enttäuschendes 1:1 beim zu Hause noch immer sieglosen MSV Duisburg hinaus.

Damit bleiben die Eisernen vorerst auf Rang vier, die Zebras halten einen knappen Vorsprung auf die Abstiegsregion.

Das Führungstor für die Berliner gelang Abwehrchef Toni Leistner (49.) per Kopf nach einem Eckball. Duisburg hätte in der zweiten Halbzeit eine Elfmeter zugesprochen bekommen können, glich letztlich aber doch noch durch einen Treffer von Stanislav Iljutcenko (86.) aus.

"Wir hätten den Sack zumachen müssen, das haben wir heute nicht geschafft. Deshalb sind es zwei verlorene Punkte", sagte der Berliner Sebastian Polter bei "Sky" nach der Partie.

Abpfiff in der Arena. Die #Zebras erkämpfen sich einen Punkt und trennen sich 1:1-Unentschieden von @fcunion #MSVFCU pic.twitter.com/9hHMaRonZC — MSV Duisburg (@MSVDuisburg) 29. Oktober 2017

Zabras bleiben zu harmlos

Für Union war es außerdem nach zuletzt vier Ligasiegen am Stück auch deshalb ein vermeidbarer Dämpfer, weil sie ihre durchaus vorhandene spielerische Qualität nur selten zum Tragen brachten. Der limitierte MSV, die schlechteste Heimmannschaft des Bundesliga-Unterhauses, hielt mit hohem Einsatz dagegen, war aber offensiv meist zu harmlos.

Die Köpenicker hätten bei einer großen Gelegenheit von Marcel Hartel (5.) früh in Führung gehen können, MSV-Keeper Mark Flekken rettete jedoch glänzend. In der Folge fehlte es aber Union ebenfalls häufig an Präzision und Finesse.